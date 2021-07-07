МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российские граждане в большей степени видят целью биржевых торгов спекулятивную прибыль, а не долгосрочные инвестиции, показало исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Сервис опросил 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

"Самая популярная ассоциация с биржевыми инвестициями, — это прибыль (23% опрошенных). 15% россиян ассоциируют инвестиции с вложениями, размещением капитала. 13% считают, что биржевые инвестиции — это мошенничество и обман. 8% ассоциируют биржевые инвестиции с различными ценными бумагами", — говорится в исследовании.

У 7% словосочетание "биржевые инвестиции" вызывает положительные эмоции (радость, удовольствие от просмотра биржевых графиков), у 6% — отрицательные (страх, тревогу, недоверие). По 4% ассоциируют биржевые инвестиции с понятием торгов и азартной игрой, 3% — с высокими рисками, 2% — со спекуляциями; 19% опрошенных назвали другие ассоциации: потери, компании, бизнес, банки, графики, брокеры и прочие, выяснили авторы исследования.

При этом они отмечают, что оценка сложности инвестирования у россиян, имеющих опыт торгов на бирже, лишь незначительно ниже, чем у тех, кто подобного опыта не имеет. Раскрыты популярные уловки для обмана покупателя в магазинах

"Сложность инвестирования на бирже россияне оценили в среднем на 3,6 балла из 5. Причем каждый пятый считает, что биржевые инвестиции — это очень сложно, а 4 из 10 затруднились выставить балл. Те, кто имеет опыт торгов на бирже ценных бумаг, оценивают сложность инвестиций в 3,3 балла, не имеющие подобного опыта, — в 3,7 балла из 5", — говорится в исследовании.

"Мужчины чаще ассоциируют биржевые инвестиции с обманом, женщины — с прибылью и вложениями", — добавляют аналитики.