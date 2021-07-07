МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду поднимаются, в то время как NASDAQ обновил исторический рекорд, инвесторы ожидают публикацию протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Рубль неуверенно корректируется вверх на дорожающей нефти

По состоянию на 16.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,16% — до 34633,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,33%, до 14711,5 пункта, при этом индекс успел вновь обновить исторический рекорд — на этот раз до 14755,3 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,23%, до 4353,73 пункта.

Позднее в ходе торгов Федрезерв опубликует протокол июньской встречи, состоявшейся 15-16 июня. По итогам заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых и отметила, что ожидает сохранения ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличения к 2023 году.

"Протокол может дать подсказки о возможных изменениях монетарной политики в краткосрочной перспективе. При этом ожидается, что протокол будет спокойным, поскольку инфляция остается под контролем, а рынок труда США растет устойчивыми темпами", — сказал аналитик AvaTrade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит Франс Пресс.