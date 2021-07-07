События в сфере бизнеса и макроэкономики 8 июля
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июнь)
|83%
|77%
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,55 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (май)
|1,322 трлн йен
|1,82 трлн йен
|5:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (май)
|15,9 млрд евро
|15,4 млрд евро
|14:30
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|364 тыс
|350 тыс
|18:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-6,718 млн барр
|-3,925 млн барр
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,46 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 02.07)
|592,4 млрд долл (на 25.06)
|RUB
|МТС — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 23.06.2021)
|8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019
|8,93 (1П2020) + 26,51 (фин) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210707/834137641.html