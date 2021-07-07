МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июнь) 83% 77%
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,55 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (май) 1,322 трлн йен 1,82 трлн йен
5:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (май) 15,9 млрд евро 15,4 млрд евро
14:30 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 364 тыс 350 тыс
18:00 USD США — Запасы сырой нефти -6,718 млн барр -3,925 млн барр
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,46 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 02.07) 592,4 млрд долл (на 25.06)  
  RUB МТС — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 23.06.2021) 8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019) + 20,57 (фин) — див-д 2019 8,93 (1П2020) + 26,51 (фин) — див-д 2020