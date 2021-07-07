МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к мировым валютам перед публикацией протокола встречи ФРС

По состоянию на 17.46 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,61%, или на 10,95 доллара — до 1805,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,06% — до 26,198 доллара за унцию.

Доходность десятилетних US Treasuries снижается до 1,303%, что является минимумом с февраля, с уровня предыдущего закрытия в 1,37%. На фоне снижения доходности золото становится более привлекательным активом для инвесторов.

Кроме того, участники торгов ожидают публикацию протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который будет опубликован позднее в среду. Участники торгов ожидают дополнительных комментариев регулятора по инфляции и монетарной политике.