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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210707/834138419.html
Золото дорожает на снижении доходности гособлигаций США
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Стоимость золота растет в среду вечером на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.46 мск цена августовского фьючерса на... ПРАЙМ, 07.07.2021
биржи, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.46 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,61%, или на 10,95 доллара — до 1805,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,06% — до 26,198 доллара за унцию.
Доходность десятилетних US Treasuries снижается до 1,303%, что является минимумом с февраля, с уровня предыдущего закрытия в 1,37%. На фоне снижения доходности золото становится более привлекательным активом для инвесторов.
Кроме того, участники торгов ожидают публикацию протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который будет опубликован позднее в среду. Участники торгов ожидают дополнительных комментариев регулятора по инфляции и монетарной политике.