МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Рубль растерял позиции, копившиеся в результате дневных попыток коррекционного повышения и падает против доллара и евро на фоне разворота вниз рынка нефти.

Разнонаправленная динамика западных фондовых индексов и новая волна падения развивающихся валют к доллару оказывают давление на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.58 мск рос на 31 копейку до 74,73 рубля, курс евро повышался на 15 копеек, до 88,18 рубля, следует из данных Московской биржи. Во вторник доллар максимально дешевел до 73,94 рубля, евро — до 87,44 рубля. Saudi Aramco планирует продать активы на десятки миллиардов долларов

РУБЛЬ – ОПЯТЬ ВНИЗ

Российская валюта ощутимо падает, прекратив утренние попытки коррекции вверх и повторяя динамику вечера вторника, когда рост основных резервных валют составлял около 1 рубля.

Рынок нефти остается главным фактором динамики рубля. Сорт Brent теряет 2,1%, до 73 долларов. Между тем, ранее во вторник он отскакивал до 76 долларов.

Участники торгов отыгрывают сохранение неопределенности вокруг саммита ОПЕК+ по вопросу квот, начиная с августа. Позиция ОАЭ, желающих установления для себя более высоких уровней добычи, обусловила перенос итоговой встречи на неопределенное время.

Дополнительное давление на рынок оказывают сообщение Wall Street Journal о том, что Дубай хочет использовать новую стратегию, суть которой заключается в том, чтобы добыть и продать как можно больше нефти, пока спрос на сырье и цены являются высокими.

Не на руку нефтяным "быкам" и сообщения о том, что Saudi Aramco планирует привлечь десятки миллиардов долларов за счет новой продажи своих активов.

Большинство основных западных биржевых индексов разнонаправленно колеблются. При этом "развивающиеся" валюты в основном перешли к падению против доллара, задавая тон и движению курса рубля.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 5,5 тысячи за баррель сорта Brent. Доллар "подрезали". Какие валюты стали выгоднее и надежнее

ПРОГНОЗЫ

Прогнозный диапазон для курса доллара до конца недели: 73-76 рубля, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Цены на нефть заметно усилили волатильность после того, как участники ОПЕК+ не смогли достичь консенсуса по дальнейшему уровню нефтедобычи. В условиях этой неопределенности оценки усиления дефицита сменяются опасениями риска бесконтрольного наращивания производства нефти. Не самым благоприятным фоном для рубля, который традиционно более чувствителен к геополитическому фону, чем акции, остаются учения стран НАТО в Черном море, которые продлятся до 10 июля. На общерыночный аппетит к риску в ближайшие дни заметное влияние могут оказать данные протокола июньского заседания ФРС", — добавляет он.

Помимо котировок нефти и общего аппетита к риску для рубля важным фактором остается геополитическая обстановка, также полагает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Военные учения в акватории Черного моря продолжаются, что явно не добавляет оптимизма российскому валютному рынку, хотя в целом можно говорить о заметном сокращении риск-премии в рубле за последнее время", — добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.