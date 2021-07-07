МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в среду по индексу Мосбиржи вместе с западными площадками, следует из динамики торгов. Рубль растерял рост и активно падает вечером вслед за нефтью

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,28%, до 3895,1 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,22%, до 1641,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.04 мск рос на 36 копеек, до 74,78 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 88,27 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 2,17%, до 72,91 доллара за баррель.

Основные европейские биржи поднимаются до 1,2%, ведущие американские индексы растут до 0,29%.