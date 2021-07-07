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https://1prime.ru/Financial_market/20210707/834139021.html
Российский рынок акций закрылся разнонаправленно
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Российский рынок акций вырос в среду по индексу Мосбиржи вместе с западными площадками, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на... ПРАЙМ, 07.07.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в среду по индексу Мосбиржи вместе с западными площадками, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,28%, до 3895,1 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,22%, до 1641,42 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.04 мск рос на 36 копеек, до 74,78 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 88,27 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 2,17%, до 72,91 доллара за баррель.
Основные европейские биржи поднимаются до 1,2%, ведущие американские индексы растут до 0,29%.