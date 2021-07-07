МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,76%, до 7,73 доллара, "Новатэка" — снизилась на 1,57%, до 219,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,65%, до 90,42 доллара, "Газпрома" — на 0,28%, до 7,86 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,83%, до 29,9 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 0,67%, до 33,18 доллара, НЛМК — на 1,8%, до 30,5 доллара. Цена бумаг "Северстали" поднялась на 2,72%, до 21,12 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 1,36%, до 1,3 доллара, Сбербанка — на 0,7%, до 16,2 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,68%, до 89,02 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,6%, до 8,43 доллара, "Магнита" — на 0,46%, до 14,24 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 1,66%, до 3,37 доллара.