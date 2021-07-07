МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Московская биржа перед открытием торгов

Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,76%, до 7,73 доллара, "Новатэка" — снизилась на 1,57%, до 219,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,65%, до 90,42 доллара, "Газпрома" — на 0,28%, до 7,86 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,83%, до 29,9 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 0,67%, до 33,18 доллара, НЛМК — на 1,8%, до 30,5 доллара. Цена бумаг "Северстали" поднялась на 2,72%, до 21,12 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 1,36%, до 1,3 доллара, Сбербанка — на 0,7%, до 16,2 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,68%, до 89,02 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,6%, до 8,43 доллара, "Магнита" — на 0,46%, до 14,24 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 1,66%, до 3,37 доллара.