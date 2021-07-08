МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно снижаются после выхода протокола Федрезерва (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Китай ужесточает надзор за компаниями, имеющими листинг за рубежом

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,57% — до 3533,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,14%, до 2443,6пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,8%, до 27380 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,69% — до 3263,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,11% — до 7335,3 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,64% — до 28184,5 пункта.

На азиатских рынках в четверг утром наблюдается в основном негативная динамика, поскольку инвесторы оценивают протокол ФРС США. Так, регулятор в рамках заседания 15-16 июне допустил, что условия для начала замедления темпов выкупа активов с рынка могут наступить раньше ожидаемого. Кроме того, члены заседания отметили, что поступающие данные дают менее четкое представление о базовой экономической динамике.

Участники торгов также оценивают риски распространения нового штамма COVID-19 для восстановления экономики. Между тем, количество смертей от коронавируса превысило 4 миллиона, поскольку число случаев заболевания растет на фоне увеличивающегося неравенства в доступе к вакцинам.

"Мы делаем передышку и пересматриваем траекторию изменения процентных ставок. Фактический путь восстановления (ред.- экономики) никогда не будет прямым. Осторожность определенно сохраняется, и основное внимание уделяется тому, какая экономическая ситуация сложится из этого", — заявил агентству Блумберг управляющий портфелем компании Tribeca Investment Partners Джун Бей Лю (Jun Bei Liu).