Биржи Азии в основном снижаются после публикации протокола ФРС США
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно снижаются после выхода протокола Федрезерва (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,57% — до 3533,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,14%, до 2443,6пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,8%, до 27380 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,69% — до 3263,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,11% — до 7335,3 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,64% — до 28184,5 пункта.
На азиатских рынках в четверг утром наблюдается в основном негативная динамика, поскольку инвесторы оценивают протокол ФРС США. Так, регулятор в рамках заседания 15-16 июне допустил, что условия для начала замедления темпов выкупа активов с рынка могут наступить раньше ожидаемого. Кроме того, члены заседания отметили, что поступающие данные дают менее четкое представление о базовой экономической динамике.
Участники торгов также оценивают риски распространения нового штамма COVID-19 для восстановления экономики. Между тем, количество смертей от коронавируса превысило 4 миллиона, поскольку число случаев заболевания растет на фоне увеличивающегося неравенства в доступе к вакцинам.
"Мы делаем передышку и пересматриваем траекторию изменения процентных ставок. Фактический путь восстановления (ред.- экономики) никогда не будет прямым. Осторожность определенно сохраняется, и основное внимание уделяется тому, какая экономическая ситуация сложится из этого", — заявил агентству Блумберг управляющий портфелем компании Tribeca Investment Partners Джун Бей Лю (Jun Bei Liu).
https://1prime.ru/Financial_market/20210708/834141132.html