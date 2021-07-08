МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на фоне дешевеющей нефти и ослабления рубля, следует из динамики торгов. Доллар торгуется выше отметки в 75 рублей

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижался на 0,52% — до 3874,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,97%, до 1625,66 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 36 копеек, до 75,07 рубля, курс евро — на 48 копеек, до 88,57 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,29%, до 73,22 доллара за баррель.