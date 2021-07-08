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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210708/834142559.html
Российский рынок акций снижается вслед за нефтью и рублем
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Российский рынок акций снижается по основным индексам на фоне дешевеющей нефти и ослабления рубля, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижался на... ПРАЙМ, 08.07.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на фоне дешевеющей нефти и ослабления рубля, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижался на 0,52% — до 3874,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,97%, до 1625,66 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 36 копеек, до 75,07 рубля, курс евро — на 48 копеек, до 88,57 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,29%, до 73,22 доллара за баррель.