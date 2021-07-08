Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,23% — до 7,63 доллара, "Новатэка" — на 1,09%, до 216,9 доллара, "Лукойла" — на 1,88%, до 88,72 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,03% — до 7,78 доллара, "Газпром нефти" — на 1%, до 29,6 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 1,4% — до 32,72 доллара, "Северстали" — росли на 0,85%, до 21,3 доллара, НЛМК — повышались на 0,89%, до 30,77 доллара.
Бумаги ВТБ дешевели на 0,61% — до 1,29 доллара, Сбербанка — на 0,79%, до 16,07 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 1,69% — до 87,52 доллара.
GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,95% — до 8,35 доллара. Бумаги "Магнита" опускались на 1,42% — до 14,04 доллара, "Ленты" — на 0,89%, до 3,33 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210708/834142976.html