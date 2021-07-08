МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Фондовые биржи Европы снижаются после выхода протокола ФРС США

По состоянию на 10.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,23% — до 7,63 доллара, "Новатэка" — на 1,09%, до 216,9 доллара, "Лукойла" — на 1,88%, до 88,72 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,03% — до 7,78 доллара, "Газпром нефти" — на 1%, до 29,6 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 1,4% — до 32,72 доллара, "Северстали" — росли на 0,85%, до 21,3 доллара, НЛМК — повышались на 0,89%, до 30,77 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,61% — до 1,29 доллара, Сбербанка — на 0,79%, до 16,07 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 1,69% — до 87,52 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,95% — до 8,35 доллара. Бумаги "Магнита" опускались на 1,42% — до 14,04 доллара, "Ленты" — на 0,89%, до 3,33 доллара.