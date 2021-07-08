МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют ощутимую негативную динамику в четверг на фоне усиления опасений относительно распространения штамма COVID-19 "дельта", которое может негативно отразиться на ожиданиях роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара усиливает снижение перед выходом статистики по США

По состоянию на 13.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,35%, до 34092 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,34%, до 14605,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,3%, до 4293,12 пункта.

В центре внимание инвесторов снова находится эпидемиологическая ситуация. В мире получает все большее распространение вариант коронавируса "дельта", отличающийся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма может негативно сказаться на темпах восстановления мировой экономики.

"Беспокойство по поводу различных штаммов подорвало уверенность инвесторов в том, что последствия пандемии для мировой экономики действительно остались позади", — написали аналитики DataTrek Research Николас Колас (Nicholas Colas) и Джессика Рэйб (Jessica Rabe), мнение которых приводит агентство Блумберг.

Повлиять на ход торгов в четверг может внутренняя статистика. Так, до открытия торгов министерство труда США обнародует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице за минувшую неделю. Аналитики ожидают снижения показателя до 350 тысяч заявок с 364 тысяч неделей ранее.