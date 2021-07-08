Фьючерсы на индексы США снижаются на опасениях по COVID-19
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют ощутимую негативную динамику в четверг на фоне усиления опасений относительно распространения штамма COVID-19 "дельта", которое может негативно отразиться на ожиданиях роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,35%, до 34092 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,34%, до 14605,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,3%, до 4293,12 пункта.
В центре внимание инвесторов снова находится эпидемиологическая ситуация. В мире получает все большее распространение вариант коронавируса "дельта", отличающийся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма может негативно сказаться на темпах восстановления мировой экономики.
"Беспокойство по поводу различных штаммов подорвало уверенность инвесторов в том, что последствия пандемии для мировой экономики действительно остались позади", — написали аналитики DataTrek Research Николас Колас (Nicholas Colas) и Джессика Рэйб (Jessica Rabe), мнение которых приводит агентство Блумберг.
Повлиять на ход торгов в четверг может внутренняя статистика. Так, до открытия торгов министерство труда США обнародует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице за минувшую неделю. Аналитики ожидают снижения показателя до 350 тысяч заявок с 364 тысяч неделей ранее.
https://1prime.ru/Financial_market/20210708/834146084.html