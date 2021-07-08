МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рубль продолжает сдавать позиции — курс евро поднялся выше 89 рублей, следует из данных Московской биржи. Во что инвестировать во время третьей волны COVID

Курс евро расчетами "завтра" на 15.18 мск четверга рос на 90 копеек — до 88,99 рубля и уже поднимался до 89,19 рубля, курс доллара – на 46 копеек, до 75,17 рубля.

Евро в предыдущий раз поднимался выше 89 рублей 29 июня, но буквально на несколько секунд, а полноценно выше этой отметки он торговался в последний раз 3 июня.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,4% — до 73,1 доллара за баррель.