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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210708/834147064.html
Курс евро поднялся выше 89 рублей
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Рубль продолжает сдавать позиции — курс евро поднялся выше 89 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 15.18 мск четверга рос на 90 копеек — до... ПРАЙМ, 08.07.2021
евро, рубль, валюта, биржи, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рубль продолжает сдавать позиции — курс евро поднялся выше 89 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 15.18 мск четверга рос на 90 копеек — до 88,99 рубля и уже поднимался до 89,19 рубля, курс доллара – на 46 копеек, до 75,17 рубля.
Евро в предыдущий раз поднимался выше 89 рублей 29 июня, но буквально на несколько секунд, а полноценно выше этой отметки он торговался в последний раз 3 июня.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,4% — до 73,1 доллара за баррель.