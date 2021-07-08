МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рубль продолжает сдавать позиции — курс евро поднялся выше 89 рублей, следует из данных Московской биржи.

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Курс евро расчетами "завтра" на 15.18 мск четверга рос на 90 копеек — до 88,99 рубля и уже поднимался до 89,19 рубля, курс доллара – на 46 копеек, до 75,17 рубля.

Евро в предыдущий раз поднимался выше 89 рублей 29 июня, но буквально на несколько секунд, а полноценно выше этой отметки он торговался в последний раз 3 июня.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,4% — до 73,1 доллара за баррель.