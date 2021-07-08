МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) -0,2% -0,1%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 1,3% 1,3%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июнь) 9% 8,8%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 2,3%  
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) -6,1%  
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (май) -1,3% 1,5%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (май) -0,3% 1%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 1,5%  
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (май) -10,96 млрд ф.ст. -11,1 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (май) -5,55 млрд ф.ст.  
13:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
13:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
14:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (июнь) -68 тыс 195 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (июнь) 8,2% 7,7%
16:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 3,8%  
18:00 USD США — Отчет ФРС о денежно-кредитной политике    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 372  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 470  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 17,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 522,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 162,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -8,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 55,2 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -17,8 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -69,9 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 10,3 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 87,1 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июнь 2021    
  RUB Татнефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 25.06.2021) 40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 1 (фин, только ап) — див-д 2019 9,94 (1П2020, ао, ап) + 12,30 (фин, ао, ап) — див-д 2020
  RUB Удмуртнефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 25.06.2021) 3010,1 (1П2019) + 1319,19 (9м2019) + 182,54 (фин) — див-д 2019 1378,57 (1П2020) + 806,73 (9м2020) + 1022,48 (фин) — див-д 2020
  RUB Башнефть — СД (выборы председателя СД)    
  RUB Транснефть — СД (выборы председателя СД)    