МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг падают из-за рисков для восстановления экономики в связи с распространением COVID-19, а также на слабых данных по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло

По состоянию на 16.32 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,04% — до 34321,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,63%, до 14426,3 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 1,23%, до 4304,74 пункта.

Ситуация вокруг коронавируса вновь вызывает опасения трейдеров по поводу восстановления экономики. В мире получает все большее распространение штамм коронавируса "дельта", являющийся более заразным вариантом и вызывающий протекание болезни в более тяжелой форме.

"Присутствует некоторое признание того, что дела обстоят не так экономически позитивно, как в середине июня… "Дельта" или следующая "дельта" будет представлять собой повторяющийся для рынков риск", — приводит газета Wall Street Journal мнение замдиректора по инвестициям Brooks Macdonald Эдварда Парка (Edward Park). Экономика США выработала иммунитет к COVID-19

Обращают внимание участники торгов также на данные по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 3 июля оказалось выше ожиданий и выросло до 373 тысяч при прогнозе в 350 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 26 июня, был пересмотрен до 371 тысячи с 364 тысяч.

Инвесторы также оценили данные протокола июньской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе участники заседания допустили, что условия для начала замедления темпов выкупа активов с рынка могут наступить раньше ожидаемого.