МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на негативном внешнем фоне, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.27 мск снижался на 1,35% — до 3842,49 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,61%, до 1615,06 пункта. Доллар берет реванш: как нефть топит рубль

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 24 копейки — до 74,96 рубля, курс евро – на 80 копеек, до 88,88 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,27% — до 73,23 доллара за баррель.

Основные европейские биржи снижаются в пределах 2,4%, фьючерсы на фондовые индексы США — 1,36%.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Больше всего на данный момент снижаются акции "Детского мира" (-5,3%), "Русгидро" (-5,29%), бумаги "Татнефти" (префы снижаются на 4,01%, обыкновенные акции – на 3,49%), обыкновенные акции "Башнефти" (-2,84%), акции "Лукойла" (-2,75%), ТМК (-2,41%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,46%) и акции "Газпром нефти" (-2,22%). Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

"С технической точки зрения бумаги "Детского мира" после дивидендного разрыва вышли за основание фигуры "нисходящий треугольник" (147,5 рубля), в связи с чем можно говорить о повышенных рисках развития падения к 133 рублям (разница между основанием и вершиной треугольника) – к минимумам с марта", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Растут против рынка акции "Полюса" (1,46%), "Алросы" (1,38%), "Абрау-Дюрсо" (1,22%), обыкновенные акции "Мечела" (0,71%) и акции Polymetal (0,52%).

Бумаги "Полюса" и Polymetal дорожают благодаря повышению котировок золота, которые вновь подошли к краткосрочному сопротивлению в 1815 долларов за тройскую унцию, отмечает Кожухова. В случае преодоления этой отметки цены могут продолжить рост, как минимум в район 1890 долларов за унцию.

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии ускорили падение и стремились к поддержкам 3840 и 1600 пунктов соответственно. Если к вечеру не поступит позитивных сигналов с нефтяного рынка, продажи по российским активам также могут ускориться. Краткосрочная техническая картина на отечественных биржах ухудшается", — считает аналитик "Велес Капитала".

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" также отмечает, что дальнейшее снижение мировых бирж и цен на нефть может спровоцировать более глубокую коррекцию российского рынка.

"Также повлиять на нашу динамику и нефтяные цены способна отраслевая статистика минэнерго США, публикуемая в 18.00 мск. Ночные данные Американского института нефти вновь показали более значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти", — добавил он.