МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на падении курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар берет реванш: как нефть топит рубль

По состоянию на 17.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,23%, или на 4,15 доллара — до 1806,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,14% — до 26,067 доллара за унцию.

После коррекционного снижения утром котировки золота снова вышли в плюс. Это уже восьмая торговая сессия роста цены на драгметалл. За это время золото подорожало более чем на 2%.

Перейти к росту золоту помогло снижение курса доллара и доходности гособлигаций США. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,38%, до 92,29 пункта. Доходность десятилетних US Treasuries опускается до 1,286% с уровня предыдущего закрытия в 1,321%. В ходе торгов показатель опускался до 1,25% — минимума с февраля. При таком раскладе золото становится более выгодным активом для инвесторов.