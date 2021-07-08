2021-07-08T17:51:19+03:00
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2021
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Золото дорожает на падении курса доллара
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Стоимость золота растет в четверг вечером на падении курса доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской... ПРАЙМ, 08.07.2021
биржи, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на падении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,23%, или на 4,15 доллара — до 1806,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,14% — до 26,067 доллара за унцию.
После коррекционного снижения утром котировки золота снова вышли в плюс. Это уже восьмая торговая сессия роста цены на драгметалл. За это время золото подорожало более чем на 2%.
Перейти к росту золоту помогло снижение курса доллара и доходности гособлигаций США. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,38%, до 92,29 пункта. Доходность десятилетних US Treasuries опускается до 1,286% с уровня предыдущего закрытия в 1,321%. В ходе торгов показатель опускался до 1,25% — минимума с февраля. При таком раскладе золото становится более выгодным активом для инвесторов.