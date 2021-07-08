МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг упал по основным индексам, следуя общему тренду западных фондовых бирж, следует из данных торгов. Доллар берет реванш: как нефть топит рубль

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,87% — до 3861,08 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,84% до 1627,64 пункта.

Западные фондовые индексы вечером теряют 0,7-2%.