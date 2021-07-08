2021-07-08T19:05:32+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210708/834149975.html
Российский рынок акций упал вслед за мировыми биржами
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Российский рынок акций в четверг упал по основным индексам, следуя общему тренду западных фондовых бирж, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных... ПРАЙМ, 08.07.2021
ртс, мосбиржа, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг упал по основным индексам, следуя общему тренду западных фондовых бирж, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,87% — до 3861,08 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,84% до 1627,64 пункта.
Западные фондовые индексы вечером теряют 0,7-2%.