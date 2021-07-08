МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, за исключением расписок "Магнита" и Сбербанка, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций упал вслед за мировыми биржами

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,03% — до 7,73 доллара, "Новатэка" — на 0,5%, до 218,2 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,17% — до 89,36 доллара, "Газпрома" — на 1,58%, до 7,74 доллара, "Газпром нефти" — на 1,34%, до 29,5 доллара.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 1,57% — до 32,66 доллара, НЛМК — на 1,11%, до 30,16 доллара, "Северстали" — на 1,89%, до 21,72 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 2,3% — до 1,27 доллара, Сбербанка — осталась на уровне предыдущего закрытия в 16,2 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,58% — до 88,5 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 1,66% — до 8,29 доллара, "Ленты" — на 1,34%, до 3,32 доллара.

При этом бумаги "Магнита" выросли в цене на 0,42% — до 14,3 доллара. После дивидендной отсечки 23 июня бумаги "Магнита" дешевели. Нынешний рост против рынка связан с коррекционным восстановлением, предполагают эксперты.