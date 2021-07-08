МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг завершили торги снижением в пределах 2% на фоне общего пессимизма на рынках, связанного с распространение штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал вслед за мировыми биржами

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 1,68% — до 7030,66 пункта, французский CAC 40 — на 2,01%, до 6396,73 пункта, немецкий DAX — на 1,73%, до 15420,64 пункта.

Биржи Европы следуют глобальному тренду ухода от риска. Биржи Азии в четверг в основном также снизились в пределах 1-3%. Фондовые индексы США опускаются в пределах 0,6-0,7%.

В мире быстро распространяется новый, более заразный штамм коронавируса "дельта". Это пугает инвесторов, т.к. может повлечь новые карантинные ограничения и замедлить восстановление экономики.

Падение цен на медь на 1,5% отразилось на металлургическом секторе. В результате акции ArcelorMittal подешевели на 3,1%, Rio Tinto — на 2,9%, BHP Group — на 1,5%.