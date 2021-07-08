МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ аннулировал лицензии инвестиционной компании QBF для работы на рынке ценных бумаг, следует из сообщения регулятора. ЦБ назвал фаворитов для изображения на банкнотах 1000 и 5000 рублей

"Банк России 8 июля принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные инвестиционной компании "КьюБиЭф", — говорится в сообщении.

Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения законодательства РФ о ценных бумагах, а именно: неисполнение (ненадлежащее исполнение) предписаний Банка России, нарушение требований к деятельности по управлению ценными бумагами, нарушение организации системы управления рисками, нарушение требований к ведению внутреннего учета, нарушение требований к осуществлению депозитарной деятельности. Действие лицензий прекращается с 20 января 2022 года.

Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 19 января 2022 года.

Как ранее сообщал "Коммерсант", суд в Москве арестовал соучредителя QBF Зелимхана Мунаева и юриста Евгению Россиеву по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они предоставляли клиентам отчеты об инвестировании их средств в серьезные финансовые портфели, а на самом деле переводили деньги в офшоры. Речь может идти о хищении 5–7 миллиардов рублей.