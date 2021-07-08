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Американские индексы упали на слабой трудовой статистике
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Фондовые индексы США упали в четверг на слабой трудовой статистике, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA упал на 0,75%, до 34421,93 пункта. Индекс общего рынка... ПРАЙМ, 08.07.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 8 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы США упали в четверг на слабой трудовой статистике, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA упал на 0,75%, до 34421,93 пункта. Индекс общего рынка S&P 500 снизился на 0,86%, до 4320,82 пункта, в то время как высокотехнологичный NASDAQ сократился на 0,72%, до 14599,78 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 3 июля оказалось выше ожиданий и выросло до 373 тысяч при прогнозе в 350 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 26 июня, был пересмотрен до 371 тысячи с 364 тысяч.
Инвесторы также оценили данные протокола июньской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе участники заседания допустили, что условия для начала замедления темпов выкупа активов с рынка могут наступить раньше ожидаемого.