ВАШИНГТОН, 8 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы США упали в четверг на слабой трудовой статистике, свидетельствуют данные торгов. Доллар берет реванш: как нефть топит рубль

Промышленный индекс DJIA упал на 0,75%, до 34421,93 пункта. Индекс общего рынка S&P 500 снизился на 0,86%, до 4320,82 пункта, в то время как высокотехнологичный NASDAQ сократился на 0,72%, до 14599,78 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 3 июля оказалось выше ожиданий и выросло до 373 тысяч при прогнозе в 350 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 26 июня, был пересмотрен до 371 тысячи с 364 тысяч.

Инвесторы также оценили данные протокола июньской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе участники заседания допустили, что условия для начала замедления темпов выкупа активов с рынка могут наступить раньше ожидаемого.