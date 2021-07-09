МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов в пятницу повышается по основным биржевым индексам на фоне слегка дорожающей нефти. Рубль мало меняется к доллару и подрастает к евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,2% — до уровня 3870 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,4% до 1634 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти прибавляет 0,4% до 74,4 доллара за баррель сорта Brent.