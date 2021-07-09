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https://1prime.ru/Financial_market/20210709/834153537.html
Российский рынок акций растет на дорожающей нефти
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Российский рынок акций с началом торгов в пятницу повышается по основным биржевым индексам на фоне слегка дорожающей нефти. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,2% — до... ПРАЙМ, 09.07.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов в пятницу повышается по основным биржевым индексам на фоне слегка дорожающей нефти.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,2% — до уровня 3870 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,4% до 1634 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти прибавляет 0,4% до 74,4 доллара за баррель сорта Brent.