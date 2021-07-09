МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу коррекционно растут после значительного снижения четверга, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет на дорожающей нефти

По состоянию на 10.22 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,52% — до 7067,37 пункта, французский CAC 40 — на 1,1%, до 6467,11 пункта, немецкий DAX — на 0,72%, до 15530,1 пункта.

Европейские индексы корректируются после того как в четверг снизились в пределах 2%. Негативная динамика была вызвана опасениями распространения новых вариантов коронавируса в мире. Инвесторов беспокоит, что новая волна заболеваемости несет в себе риски для восстановления мировой экономики.

Поддержку рынкам оказывают также корпоративные новости. Так, акции европейской авиастроительной корпорации Airbus дорожают на 2,9% на данных о том, что в июне компания поставила в 1,5 раза больше самолетов по сравнению с маем – 77 лайнеров.

Несколько сдерживает рост британского индекса статистика по стране. Объем промышленного производства в Великобритании в мае вырос на 0,8% к апрелю, в то время как ожидался рост на 1,5%. В годовом выражении показатель подскочил на 20,6% при прогнозируемом росте на 21,6%.