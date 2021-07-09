МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением на фоне обострения опасений вокруг распространения в мире штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет на дорожающей нефти

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04% — до 3524,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,1%, до 2436,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 0,7%, до 27344,54 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,07% — до 3217,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — сократился на 0,93%, до 7273,3 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,63% — до 27940,42 пункта.

Внимание мировых рынков снова приковано к эпидемиологической ситуации. В частности, трейдеры опасаются, что распространение в мире штамма коронавируса "дельта" может привести к новым карантинным ограничениям и затормозить восстановление мировой экономики.

В этой связи инвесторы обратили внимание на новости из Японии, где премьер-министр стране Ёсихидэ Суга заявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио, где менее чем через две недели должно состояться открытие Олимпийских игр. Фондовые биржи Европы растут после снижения четверга

"Практическое влияние нового чрезвычайного положения на экономику может быть ограниченным, но эта новость вызвала психологические последствия для рынка", — сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).

Определенное влияние на рынки оказала статистика из Китая, согласно которой годовая инфляция в стране в июне замедлилась до 1,1% с 1,3% месяцем ранее, оказавшись несколько ниже ожиданий аналитиков. Замедлился и рост цен производителей — до 8,8% в годовом выражении в июне с 9% месяцем ранее, что совпало с прогнозами аналитиков.