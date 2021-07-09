Биржи Азии закрылись в основном в минусе на опасениях вокруг COVID-19
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением на фоне обострения опасений вокруг распространения в мире штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04% — до 3524,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,1%, до 2436,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 0,7%, до 27344,54 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,07% — до 3217,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — сократился на 0,93%, до 7273,3 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,63% — до 27940,42 пункта.
Внимание мировых рынков снова приковано к эпидемиологической ситуации. В частности, трейдеры опасаются, что распространение в мире штамма коронавируса "дельта" может привести к новым карантинным ограничениям и затормозить восстановление мировой экономики.
В этой связи инвесторы обратили внимание на новости из Японии, где премьер-министр стране Ёсихидэ Суга заявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио, где менее чем через две недели должно состояться открытие Олимпийских игр.
"Практическое влияние нового чрезвычайного положения на экономику может быть ограниченным, но эта новость вызвала психологические последствия для рынка", — сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).
Определенное влияние на рынки оказала статистика из Китая, согласно которой годовая инфляция в стране в июне замедлилась до 1,1% с 1,3% месяцем ранее, оказавшись несколько ниже ожиданий аналитиков. Замедлился и рост цен производителей — до 8,8% в годовом выражении в июне с 9% месяцем ранее, что совпало с прогнозами аналитиков.
https://1prime.ru/Financial_market/20210709/834154177.html