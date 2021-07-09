МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу перешли к коррекционному росту после снижения в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,62% — до 34634,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 14591,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 4341,77 пункта.

В четверг индексы Уолл-стрит снизились в пределах 0,9% на рисках, связанных с пандемией коронавируса, и слабой статистике по рынку труда.

Инвесторы опасаются, что быстрое распространение более заразного штамма коронавируса "дельта" вызовет новые карантинные ограничения и замедлит восстановление экономики.

Кроме того, трейдеров разочаровала статистика минтруда США, согласно которой число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 3 июля выросло больше ожиданий – до 373 тысяч при прогнозе в 350 тысяч.

"Музыка изменилась. Мы вступаем в новую фазу. Произошел переход в базовых условиях на рынке от высокого роста и низкой инфляции к высокой инфляции и слабому росту", — прокомментировал газете Wall Street Journal главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини (Luca Paolini).