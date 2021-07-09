МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо снизился по индексу Мосбиржи и вырос по РТС на укреплении рубля к доллару, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,15%, до 3855,31 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,45%, до 1635,04 пункта. За неделю индекс Мосбиржи увеличился на 0,3%, РТС упал на 1,5%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.14 мск снижался на 38 копеек, до 73,36 рубля, курс евро – на 36 копеек, до 88,2 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,82% — до 75,47 доллара за баррель.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня, несмотря на сохранение позитивного внешнего фона, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитал".

"Российский рынок акций в пятницу демонстрировал преимущественно растущую динамику. Улучшение внешних настроений и рост цен на нефть, поддержанный недельной статистикой по запасам сырья и нефтепродуктов в США, стали ключевыми поводами для покупок. В то же время активно укреплявшийся рубль сдерживал рост индекса Мосбиржи", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции ММК (4%), "Северстали" (3,64%), расписки "Русагро" (3,51%), акции НЛМК (2,92%), обыкновенные акции "Мечела" (2,83%), а также акции "Алросы" (2,28%), ТГК-1 (1,74%) и префы "Транснефти" (1,57%).

"Металлургические компании в пятницу продолжали коррекционное повышение, потенциал которого еще не представляется исчерпанным. ММК и НЛМК на следующей неделе опубликуют операционные результаты за первый квартал текущего года, которые могут дать дополнительный импульс к росту бумаг", — говорит Кожухова.

В лидерах снижения – бумаги "Ростелекома" (префы упали на 4,15%, обыкновенные акции – на 2,77%), акции "Полюса" (-2,95%), "Яндекса" (-2,88%), "ВСМПО-Ависма" (-2,41%), "М.Видео" (-2,28%), а также акции "Новатэка" (-1,43%), ГК "ПИК" (-1,39%), ОГК-2 (-1,28%) и обыкновенные акции "Татнефти" (-1,19%).

ПРОГНОЗЫ

Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3800-3900 пунктов, отмечает Кожухова.

"В понедельник мы можем увидеть на рынках продолжение осторожного подъема. Маятник настроений на рынках вновь качнулся в сторону оптимизма, однако тревожащими останутся два фактора – усиление рисков пандемии и неопределенность вокруг сделки ОПЕК+", — сказал Бахтин.