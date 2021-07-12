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Картридж с видеоигрой Super Mario ушел с молотка за рекордную сумму
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Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1996 года был продан на аукционе Heritage Auctions за рекордные 1,56 миллиона долларов, сообщает аукционный дом в Twitter. В начале апреля... ПРАЙМ, 12.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1996 года был продан на аукционе Heritage Auctions за рекордные 1,56 миллиона долларов, сообщает аукционный дом в Twitter.
В начале апреля аукционный дом сообщал о продаже картриджа Super Mario 1986 года за 660 тысяч долларов. Цена картриджа установила мировой рекорд среди продаж видеоигр.
Отмечается, что картридж сохранился в запечатанной пластиковой упаковке. В описании лота аукционный дом указал, что состояние видеоигры настолько превосходно, что "захватывает дыхание".
Игра Super Mario Bros. одной из первых вышла на консоли Nintendo Entertainment System (NES) в США и стала для нее самой продаваемой. Данная модель — первая в серии видеоигр о Super Mario Bros. Кроме того, в ней впервые появляется главный отрицательный персонаж игры — Боузер.