ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. Картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1996 года был продан на аукционе Heritage Auctions за рекордные 1,56 миллиона долларов, сообщает аукционный дом в Twitter.

В начале апреля аукционный дом сообщал о продаже картриджа Super Mario 1986 года за 660 тысяч долларов. Цена картриджа установила мировой рекорд среди продаж видеоигр.

Отмечается, что картридж сохранился в запечатанной пластиковой упаковке. В описании лота аукционный дом указал, что состояние видеоигры настолько превосходно, что "захватывает дыхание".

Игра Super Mario Bros. одной из первых вышла на консоли Nintendo Entertainment System (NES) в США и стала для нее самой продаваемой. Данная модель — первая в серии видеоигр о Super Mario Bros. Кроме того, в ней впервые появляется главный отрицательный персонаж игры — Боузер.