МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль немного снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск понедельника растет на 10 копеек — до 74,46 рубля, курс евро — на 6 копеек, 88,39 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,15% — до 75,44 доллара за баррель.