2021-07-12T07:16:56+03:00
2021-07-12T07:16:56+03:00
2021-07-12T07:16:56+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210712/834172842.html
Рубль слабо снижается к доллару и евро
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль немного снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск понедельника растет на 10 копеек — до... ПРАЙМ, 12.07.2021
новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83407/37/834073708.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83407/37/834073708.jpg
https://1prime.ru/images/83407/37/834073707.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83407/37/834073707.jpg
https://1prime.ru/images/83407/36/834073693.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83407/36/834073693.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль немного снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск понедельника растет на 10 копеек — до 74,46 рубля, курс евро — на 6 копеек, 88,39 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,15% — до 75,44 доллара за баррель.