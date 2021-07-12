МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут после решения Народного банка Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,93% — до 3556,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,16%, до 2417,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,73%, до 27474,64 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,98% — до 3249,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,69%, до 7323,7 пунктов, японский Nikkei 225 — на 2,14%, до 28541,5 пункта.

Народный банк Китая в пятницу принял решение снизить норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов с 15 июля. Регулятор отметил, что решение принято для поддержки реального сектора экономики и содействия устойчивому снижению затрат на финансирование.

По мнению аналитиков KGI Securities, которое приводит газета Wall Street Journal, это даст толчок развитию фондового рынка Гонконга. Вместе с тем инвесторов может беспокоить внезапное смягчение денежно-кредитной политики Китая. Это может означать замедление экономического роста, что, вероятно, ограничит потенциал роста фондового рынка.