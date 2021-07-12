МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник не показывают единой динамики изменения стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,52%, до 7,66 доллара, "Новатэка" — росла на 0,07%, до 216,25 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,85%, до 88,76 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,05%, до 7,9 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,42%, до 29,43 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,9%, до 33,09 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,14%, до 21,73 доллара, НЛМК — на 0,13%, до 31,38 доллара. Индекс Мосбиржи растет при поддержке из Азии

Бумаги ВТБ росли в стоимости на 0,23%, до 1,3 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,93%, до 16,24 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 0,73%, до 89,75 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,78%, до 8,28 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,14%, до 14,29 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,15%, до 3,34 доллара.