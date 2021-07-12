МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник движутся разнонаправленно, трейдеры ожидают начало сезона корпоративной отчетности и статистику по инфляции в США, при этом индекс NASDAQ и акции Apple успели обновить рекорды, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.54 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,07% — до 34896,01 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,08% — до 14690,5 пункта, причем после открытия торгов он успел обновить исторический максимум (теперь это 14760,2 пункта). Индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,01% — до 4370,2 пункта.

Во вторник стартует сезон корпоративной отчетности, который традиционно начинается с крупных американских банков. Так, в этот день свои отчеты опубликуют JPMorgan и Goldman Sachs, в среду — Bank of America, Citigroup и BlackRock, а в четверг — Morgan Stanley. Тогда же, во вторник, минтруда опубликует статистику по инфляции в США. Годовой показатель, как ожидается, составил в июне 4,9% против 5% в мае — максимума с 2008 года.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса и распространением штамма "дельта" — он является более заразным и вызывает протекание болезни в более тяжелой форме, что, как опасаются инвесторы, создает риски восстановлению экономики.

"Настроения по акциям остаются бычьими, но штамм "дельта" представляет проблему. Сейчас есть опасения: а что, если открытие (экономик — ред.) будет сложно реализовать?" — сказал газете Wall Street Journal менеджер по управлению активами Legal & General Investment Management Джон Роу (John Roe).

Вместе с NASDAQ исторический рекорд обновили акции американской корпорации Apple, теперь это 146,22 доллара за бумагу. В пятницу показатель обновил рекорд впервые с января 2021 года.