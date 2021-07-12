МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы по итогам торгов понедельника увеличились перед началом сезона финотчетности, немецкий DAX обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос 0,05% — до 7125,42 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 6559,25 пункта, немецкий DAX — на 0,65%, до 15790,51 пункта, показатель в ходе торгов обновил исторический рекорд, который теперь составляет 15806,9 пункта.
Инвесторы ожидают начала сезона корпоративной отчетности, который традиционно стартует с крупных американских банков. Во вторник свои результаты опубликует JPMorgan и Goldman Sachs, а позднее на неделе — Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и Morgan Stanley.
"Новый сезон отчетности определенно даст инвесторам больше подсказок по поводу того, как прибыльность будет соотноситься с завышенными оценками, особенно в техсекторе, трейдеры также терпеливо ждут подсказок от Европейского центрального банка относительно будущего программы стимулирования", — цитирует газета Wall Street Journal слова аналитика ActivTrades Пьера Вэрэ (Pierre Veyret).
Несколько сдержали рост британского FTSE 100 опасения по поводу коронавируса. За последние сутки в стране было выявлено более 34 тысяч случаев коронавируса. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон при этом ранее в понедельник подтвердил, что связанные с коронавирусом ограничения будут сняты в Великобритании 19 июля.
https://1prime.ru/Financial_market/20210712/834179455.html