МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы по итогам торгов понедельника увеличились перед началом сезона финотчетности, немецкий DAX обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи торгуются разнонаправленно

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос 0,05% — до 7125,42 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 6559,25 пункта, немецкий DAX — на 0,65%, до 15790,51 пункта, показатель в ходе торгов обновил исторический рекорд, который теперь составляет 15806,9 пункта.

Инвесторы ожидают начала сезона корпоративной отчетности, который традиционно стартует с крупных американских банков. Во вторник свои результаты опубликует JPMorgan и Goldman Sachs, а позднее на неделе — Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и Morgan Stanley.

"Новый сезон отчетности определенно даст инвесторам больше подсказок по поводу того, как прибыльность будет соотноситься с завышенными оценками, особенно в техсекторе, трейдеры также терпеливо ждут подсказок от Европейского центрального банка относительно будущего программы стимулирования", — цитирует газета Wall Street Journal слова аналитика ActivTrades Пьера Вэрэ (Pierre Veyret).

Несколько сдержали рост британского FTSE 100 опасения по поводу коронавируса. За последние сутки в стране было выявлено более 34 тысяч случаев коронавируса. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон при этом ранее в понедельник подтвердил, что связанные с коронавирусом ограничения будут сняты в Великобритании 19 июля.