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https://1prime.ru/Financial_market/20210712/834180413.html
Американские биржи закрылись ростом основных индексов
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Биржи США закрылись ростом основных фондовых индексов, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,36% — до 34996,18 пункта, индекс... ПРАЙМ, 12.07.2021
биржи сша, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных фондовых индексов, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,36% — до 34996,18 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,21% — до 14733,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,35% — до 4384,63 пункта.