ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных фондовых индексов, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,36% — до 34996,18 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,21% — до 14733,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,35% — до 4384,63 пункта.