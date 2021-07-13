МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут после публикации статданных по экспорту и импорту Китая, свидетельствуют данные торгов. Потребление газа в Европе выросло в первом квартале

По состоянию на 7.22 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,24% — до 3556,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,14%, до 2481,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,19%, до 27977,75 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,71% — до 3269,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,23%, до 7350,2 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,65%, до 28753,5 пункта.

На азиатских фондовых биржах во вторник наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают макроэкономические статданные по экспорту и импорту Китая. Так, объем экспорта страны в июне в годовом выражении увеличился на 32,2%, а импорт — на 36,7%. Биткоин в понедельник будет торговаться у $34 тысяч, считает эксперт

При этом аналитики ожидали увеличения показателей на 23,1% и 30% соответственно. Таким образом, профицит торгового баланса Китая в июне составил 51,53 миллиарда долларов после профицита в 45,54 миллиарда в мае. Аналитики ожидали профицита лишь в 44,2 миллиарда долларов.