МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июнь) 18,5% 6,7% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (июнь) 20 11 (факт)
4:45 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (июнь) 27,9% 32,2% (факт)
4:45 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (июнь) 51,1% 36,7% (факт)
4:45 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июнь) 45,54 млрд юаней 51,53 млрд юаней (факт)
9:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности    
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,4% 0,5% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,3% 0,2%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июнь) 0,3% 0,2%
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
13:00 EUR Еврозона — Встреча министров финансов ЕС    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 3,8% 4%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,7% 0,4%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,6% 0,5%
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США -132 млрд долл -202 млрд долл
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -7,983 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB НЛМК — производственные результаты за 2кв2021    
  RUB Лензолото — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021) 13,87 (только ап) — див-д 2019 15219,5 (ао), 3699,27 (ап) — див-д 2020
  RUB Мечел — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 25.06.2021) 3,48 (только ап) — див-д 2019 1,17 (только ап) — див-д 2020