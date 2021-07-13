События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 июля
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июнь)
|18,5%
|6,7% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (июнь)
|20
|11 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (июнь)
|27,9%
|32,2% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (июнь)
|51,1%
|36,7% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июнь)
|45,54 млрд юаней
|51,53 млрд юаней (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,4%
|0,5% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,2%
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|13:00
|EUR
|Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|3,8%
|4%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,7%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,6%
|0,5%
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США
|-132 млрд долл
|-202 млрд долл
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-7,983 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|НЛМК — производственные результаты за 2кв2021
|RUB
|Лензолото — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021)
|13,87 (только ап) — див-д 2019
|15219,5 (ао), 3699,27 (ап) — див-д 2020
|RUB
|Мечел — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 25.06.2021)
|3,48 (только ап) — див-д 2019
|1,17 (только ап) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210713/834183094.html