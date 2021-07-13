МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,19% — до 7,76 доллара, "Новатэка" — на 0,69%, до 217,6 доллара, "Лукойла" — росла на 0,52%, до 89,18 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,06% — до 7,93 доллара, "Газпром нефти" — на 0,34%, до 29,25 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,04% — до 33,73 доллара, "Северстали" — росли на 1,79%, до 22,17 доллара, НЛМК — повышались на 2,43%, до 32,2 доллара. Власти США предупредят американские компании о рисках работы в Гонконге

Бумаги ВТБ дорожали на 0,7% — до 1,29 доллара, Сбербанка — на 0,23%, до 16,46 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,23% — до 90,59 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,79% — до 8,29 доллара. Бумаги "Магнита" — на 0,38%, до 14,43 доллара, "Ленты" — дорожали на 0,98%, до 3,35 доллара.