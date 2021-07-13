МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается во вторник по индексу Мосбиржи и растет по долларовому индикатору РТС на укреплении рубля к американской валюте, следует из динамики торгов. В США годовая инфляция ускорилась до максимума с 2008 года

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.49 мск снижался на 0,19% — до 3868,32 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,22%, до 1643,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 32 копейки, до 74,12 рубля, курс евро — на 70 копеек, до 87,63 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,77%, до 75,74 доллара за баррель.

"В первой половине дня отечественный рынок был склонен к снижению, хотя на старте индекс Мосбиржи поднимался до 3891,54 пункта. Впрочем, нельзя говорить, что это однозначный перелом тенденции. Неуверенность рынки проявляли перед публикацией статистики по инфляции в США. К тому же в ЕЦБ намекают на сокращение покупки активов уже осенью", — считает Андрей Кочетков из "Открытие брокер".

"Рост цен на нефть почти на 1% нивелируется существенным укреплением рубля, из-за чего нефтяной сектор даже незначительно снижается. Лучше рынка торгуются металлурги после неплохого операционного отчета НЛМК", — говорит Сергей Кауфман из "Финама". Миру угрожает дефицит нефти

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — бумаги "Мечела" (префы поднимаются на 2,93%, обыкновенные акции – на 3,21%), акции "Алросы" (2,52%), ММК (1,75%), "Норникеля" (1,39%), и акции "Северстали" (0,99%).

В лидерах снижения – расписки TCS(-3,71%), акции Petropavlovsk (-1,53%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,37%), акции "Газпрома" (-1,43%), расписки "Русагро" (-1,28%), а также акции "Яндекса" (-1,22%) и обыкновенные акции Сбербанка (-1,22%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили от максимумов дня и, скорее, пребывали в режиме консолидации. Нефтяные цены не показали существенной реакции на отчет МЭА и, значит, итог дня во многом может определиться настроем американских бирж. В целом рисковые активы продолжают смотреть наверх", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на отметке 3896 пунктов, у индекса РТС — 1662 пунктов, можем уже сегодня преодолеть эти технические препятствия, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".