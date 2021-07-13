МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, а также цена на акции американских компаний Apple и Microsoft обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок торгуется разнонаправленно на укреплении рубля

По состоянию на 17.12 мск NASDAQ рос на 0,12%, до 14750,3 пункта, ранее показатель достиг нового рекорда в 14763,8 пункта. Акции Apple дорожали на 1,13% — до 146,14 доллара, новый рекорд цены теперь составляет 146,58 доллара. Бумаги Microsoft поднимались в стоимости на 1,21%, до 280,86 доллара, теперь максимальная цена акций составляет 281,28 доллара.

За текущий месяц все три показателя уже неоднократно обновляли исторические рекорды. При этом компании Apple и Microsoft являются крупнейшими в мире по капитализации, которая превышает у каждой из них два триллиона долларов.

Ранее министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране в июне неожиданно ускорилась до рекордных с августа 2008 года 5,4%, хотя ожидалось замедление до 4,9% с майских 5%. После открытия торгов в США три основных фондовых индекса страны (промышленный индекс Dow Jones (DJIA), NASDAQ и индекс широкого рынка S&P 500) снижались, позднее NASDAQ перешел к росту.