МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам ускорил рост во вторник вечером, инвесторы оценивают данные по неожиданному ускорению годовой инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Американский индекс NASDAQ и акции Apple вновь обновили рекорды

По состоянию на 17.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,1827 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1859 доллара. Курс доллара к иене опускался до 110,34 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,35 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,27%, до 92,51 пункта. Днем индекс поднимался на 0,1%.

Ранее министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране в июне неожиданно ускорилась до 5,4% (рекорд с 2008 года) с майских 5%, ожидалось замедление до 4,9%. Месячная инфляция в июне составила 0,9% после 0,6% в мае при прогнозе в 0,5%.

"Хотя мы разделяем мнение ФРС о том, что это не является началом восходящей инфляционной спирали, мы ожидаем, что инфляция останется стабильно выше 2% и в 2022 году", — приводит газета Wall Street Journal слова старшего финансового экономиста Oxford Economic в США Кэти Бостянчич (Kathy Bostjancic).

Теперь инвесторы ожидают дополнительных подсказок от ФРС США. В среду и в четверг глава Фердезерва Джером Пауэлл выступит перед конгрессом — сперва перед комитетом по финансовым услугам, а затем перед банковским комитетом.

До конца недели выйдут и другие важные данные по США. Так, в среду будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book), которая ежемесячно публикуется Федеральной резервной системой и содержит комментарии об экономическом положении в стране. В четверг выйдут данные о промышленном производстве в США, а в пятницу — статистика о розничных продажах в стране.