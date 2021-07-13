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https://1prime.ru/Financial_market/20210713/834189233.html
Российский рынок акций завершил вторник символическим ростом
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Российский рынок акций по итогам вторника символически вырос по индексу Мосбиржи и сильнее по долларовому РТС на фоне укрепления рубля, следует из данных торгов. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 13.07.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам вторника символически вырос по индексу Мосбиржи и сильнее по долларовому РТС на фоне укрепления рубля, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,04% — до 3877,03 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,54%, до 1648,84 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижался на 35 копеек — до 75,09 рубля, курс евро — на 81 копейку, до 88,52 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,28% — до 76,12 доллара за баррель.