МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам вторника символически вырос по индексу Мосбиржи и сильнее по долларовому РТС на фоне укрепления рубля, следует из данных торгов. Нефть ускорила рост на оптимистичном докладе МЭА

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,04% — до 3877,03 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,54%, до 1648,84 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижался на 35 копеек — до 75,09 рубля, курс евро — на 81 копейку, до 88,52 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,28% — до 76,12 доллара за баррель.