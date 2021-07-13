МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Курс рубля к доллару может к концу года вырасти более чем на 5% относительно текущего значения, до 70,5 рубля, считает экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софья Донец. Доллар берет реванш: как нефть топит рубль

"По нашим оценкам, рубль недооценен на 10-12%, мы ожидаем его на уровне 70,5 рубля к доллару к концу года", — сказала она журналистам.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск снижался на 36 копеек, до 74,18 рубля, курс евро — на 82 копейки, до 87,51 рубля.

"Зависимость курса от нефти существенно снизилась, как и снизилась зависимость инфляции от курса: мы защитились от нефти, а теперь должны что-то делать с внутренними ценами. Но, тем не менее, мы оцениваем зависимость курса (пары доллар-рубль – ред.) на уровне 0,2. … Если до введения бюджетного правила эта эластичность была близка к 1, то 0,2 — это на 10% изменения цен на нефть мы имеем 2% изменения в курсе", — отметила она.

Таким образом, чувствительность к стоимости нефти остается важной. Кроме того, эксперт думает, что произойдет снижение ограничений по добыче нефти со стороны ОПЕК, который добавит объемы экспорта этого сырья. При этом, по ее мнению, рост объема импортных товаров будет замедляться вместе с ростом внутреннего потребления.

Еще один фактор, говорящий в пользу укрепления рубля – это смягчение санкционных ограничений, добавляет эксперт и ожидает, что они наступят после прохождения сентябрьских выборов в Госдуму.