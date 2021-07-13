МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рубль уверенно дорожает против доллара и евро вечером на фоне усилившей рост нефти. Эксперт дал прогноз по курсу рубля к концу года

Ускорение июньской инфляции в США повысило риски ужесточения монетарной политики ФРС США и соответственно ослабило спрос на риск. Однако дорогая нефть компенсирует этот негатив для рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.27 мск падал на 40 копеек до 74,04 рубля, курс евро — на 86 копеек, до 87,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – ВВЕРХ ЗА НЕФТЬЮ

Российская валюта во вторник вечером уверенно растет против основных резервных валют, отыгрывая усиление положительной динамики рынка нефти. Так, цены на нефть прибавляют 1,4%, до 76,2 доллара по марке Brent.

В центре внимания трейдеров во вторник оказался июльский доклад МЭА. В нем агентство сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году – по-прежнему ожидается, что он вырастет на 5,4 миллиона баррелей в сутки. В 2022 году ожидается рост на 3 миллиона баррелей в сутки.

При этом потребительские цены в США в июне выросли на 5,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,9%. Годовой рост стал рекордным с августа 2008 года. Кроме того, годовая инфляция непрерывно ускоряется с начала года. Аналитики ожидали замедления роста потребительских цен до 4,9% в годовом выражении и до 0,4% — в месячном.

Такие показатели повышают вероятность ужесточения ФРС США монетарной политики. В итоге индекс доллара (DXY) вечером прибавляет 0,3% до 92,55 пункта. Основные западные биржевые индексы не показывают единой динамики.

Однако курс российской валюты сохраняет уверенную повышательную тенденцию на фоне дорогой нефти и приближающегося налогового периода июля.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,5-1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,65 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет. "Газпром" сделал еще один шаг по приручению Европы

ПРОГНОЗЫ

Минфин РФ на аукционах в среду предложит ОФЗ двух серий совокупно на 20 миллиардов рублей, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций", рассуждая о факторах курсообразования рубля. "По нашим оценкам, доллар в среду сформируется в пределах 73,8-75 рублей", — добавляет он.

Хотя фундаментально сильные данные по платежному балансу позитивны для рубля, его укрепление недостаточно, полагают аналитики Райффайзенбанка. Очевидно, что реализовать этот потенциал мешает почти двукратный "взлет" покупок валюты Минфином (6,9 миллиарда долларов во втором квартале против 3,4 миллиарда в первом), отмечают они.

"Повышение притока экспортной выручки нефтегазовых компаний продолжит нивелироваться покупками Минфина, а потому ключевыми позитивными драйверами для рубля будут: сохранение подавленного импорта услуг, нейтрально-позитивная картина по экспорту ненефтегазовой продукции, дальнейшее ужесточение политики ЦБ РФ. Однако против рубля продолжат выступать усиление "ястребиной" риторики ФРС и возможное усиление санкционной повестки", — рассуждают эксперты банка.

При сложившемся балансе факторов, консолидация курса в диапазоне 72-74 рубля за доллар фундаментально обоснована, прогноз по курсу рубля на уровне 72,5 рубля за доллар на конец года сохраняется, оценивают в Райффайзенбанке.