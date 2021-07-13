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https://1prime.ru/Financial_market/20210713/834190383.html
Американские биржи закрылись снижением основных индексов
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Основные фондовые индексы США во вторник снизились на данных об ускорении инфляции в стране в июне. По данным торгов, на закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA)... ПРАЙМ, 13.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник снизились на данных об ускорении инфляции в стране в июне.
По данным торгов, на закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,31% — до 34888,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,38% — до 14677,65 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,35% — до 4369,21 пункта.
Трейдеры во вторник обратили внимание на данные министерства труда США о том, что годовая инфляция в стране в июне неожиданно ускорилась до рекордных с августа 2008 года 5,4%, хотя ожидалось замедление до 4,9%. По итогам мая годовая инфляция в США составляла 5%. Месячная инфляция в июне составила 0,9% после 0,6% в мае при прогнозе в 0,5%.
Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США неоднократно заявляла, что временное ускорение инфляции является ожидаемым.