ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник снизились на данных об ускорении инфляции в стране в июне. В ФРС высказались за начало сворачивания стимулирования экономики

По данным торгов, на закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,31% — до 34888,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,38% — до 14677,65 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,35% — до 4369,21 пункта.

Трейдеры во вторник обратили внимание на данные министерства труда США о том, что годовая инфляция в стране в июне неожиданно ускорилась до рекордных с августа 2008 года 5,4%, хотя ожидалось замедление до 4,9%. По итогам мая годовая инфляция в США составляла 5%. Месячная инфляция в июне составила 0,9% после 0,6% в мае при прогнозе в 0,5%.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США неоднократно заявляла, что временное ускорение инфляции является ожидаемым.