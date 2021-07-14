МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июль) -5,2% 1,5% (факт)
6:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) 15,2% 14,8% (факт)
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май) -5,9% -6,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,6% 0,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 2,1% 2,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июнь) 1,2% -0,1% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 2,7% 2,6%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь) 2,4% 2,4%
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (май) 0,8% -0,2%
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,19%  
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) 0,7% 0,5%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) 0,8% 0,6%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (май) -2,1% 1%
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 0,25% 0,25%
17:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике    
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -6,866 млн барр -4,333 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,614 млн барр  
предв. CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/    
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ММК — производственные результаты за 2кв2021    
  RUB Башнефть — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 14.07.2021) 107,81 (ао, ап) — див-д 2019 0,1 (только ап) — див-д 2020
  RUB Детский мир — СД (вопрос об изменении состава правления)    