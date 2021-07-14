События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 июля
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июль)
|-5,2%
|1,5% (факт)
|6:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|15,2%
|14,8% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-5,9%
|-6,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,6%
|0,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|2,1%
|2,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июнь)
|1,2%
|-0,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|2,7%
|2,6%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь)
|2,4%
|2,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|0,8%
|-0,2%
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,19%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|0,7%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|0,8%
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (май)
|-2,1%
|1%
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|0,25%
|0,25%
|17:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-6,866 млн барр
|-4,333 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,614 млн барр
|предв.
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ММК — производственные результаты за 2кв2021
|RUB
|Башнефть — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 14.07.2021)
|107,81 (ао, ап) — див-д 2019
|0,1 (только ап) — див-д 2020
|RUB
|Детский мир — СД (вопрос об изменении состава правления)
https://1prime.ru/Financial_market/20210714/834193268.html