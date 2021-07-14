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https://1prime.ru/Financial_market/20210714/834193625.html
Российский рынок акций снижается в начале торгов
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Российский рынок акций в начале торгов среды снижается по основным биржевым индексам на фоне падения стоимости бумаг с большим весом в индикаторах. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 14.07.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды снижается по основным биржевым индексам на фоне падения стоимости бумаг с большим весом в индикаторах.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,5% — до 3857 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1638 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Акции "Газпрома" дешевеют на 3,7%, ВТБ — на 2,3% после дивидендной отсечки по обоим эмитентам.
Стоимость нефти снижается на символические 0,03% — до 76,47 доллара за баррель сорта Brent.