МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды снижается по основным биржевым индексам на фоне падения стоимости бумаг с большим весом в индикаторах. Эксперт спрогнозировал курс биткоина на среду

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,5% — до 3857 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1638 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Газпрома" дешевеют на 3,7%, ВТБ — на 2,3% после дивидендной отсечки по обоим эмитентам.

Стоимость нефти снижается на символические 0,03% — до 76,47 доллара за баррель сорта Brent.