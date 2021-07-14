МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду не показывают единой динамики изменения стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снижается в начале торгов

По состоянию на 10.41 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,01%, до 7,72 доллара, "Новатэка" — на 0,02%, до 216,55 доллара, "Лукойла" — росла на 0,19%, до 89,85 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 3,33%, до 7,67 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,09%, до 29,57 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,03%, до 34,66 доллара, "Северстали" — дорожали на 0,8%, до 22,66 доллара, НЛМК — на 0,9%, до 32,43 доллара.

Бумаги ВТБ снижались в стоимости на 1,56%, до 1,26 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,61%, до 16,29 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,21%, до 86,26 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,97%, до 8,18 доллара, "Магнита" — на 0,58%, до 14,56 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,07%, до 3,35 доллара.