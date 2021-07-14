МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно снижением на фоне распродаж на американских биржах в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снижается в начале торгов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,1% — до 3528,5 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 2470,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,6%, до 27787,46 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,2% — до 3264,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,31%, до 7354,7 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,38% — до 28608,49 пункта.

Биржи США во вторник закрылись снижением в среднем на 0,3% на фоне статистики по годовой инфляции, которая в июне ускорилась сильнее ожиданий.

Кроме того, инвесторы сохраняют осторожность в ожидании выступлений главы ФРС США Джерома Пауэлла в конгрессе в среду и четверг. Рынки рассчитывают услышать комментарии главы регулятора по ускорению инфляции в США и возможным мерам по ее сдерживанию. Фондовые индексы США снизились после официального отчета по инфляции

"После того как коррекция помогла индексу Nikkei сократить потери, инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла в конгрессе", — прокомментировали ход торгов в Японии агентству Франс Пресс аналитики Okasan Online Securities.

Определенное внимание трейдеры в Японии обратили и на данные по промышленному производству в стране: в мае оно ускорило снижение до 6,5% в месячном исчислении с 5,9% в апреле.