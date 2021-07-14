МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются на фоне усиления опасений за ускорение инфляции после статданных по Великобритании, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в Великобритании в июне ускорилась до 2,5%

По состоянию на 13.02 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,51% — до 7088,15 пункта, немецкий DAX — на 0,17%, до 15762,5 пункта. Биржа Франции закрыта в среду в связи с национальным праздником. По итогам вторника французский CAC 40 снизился на 0,16%, до 6547,53 пункта.

На европейских фондовых биржах наблюдается отрицательная динамика в среду, поскольку инвесторы с опасением оценивают статданные по ускорению инфляции в Великобритании, обратив внимание на неожиданный рост потребительских цен и в США. Так, годовая инфляция в Великобритании в июне ускорилась до 2,5% с 2,1% в мае. Показатель стал рекордным с августа 2018 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5% после 0,6% в мае. При этом аналитики ожидали годовой показатель на уровне 2,2%, месячный — 0,2%.

По словам аналитиков Pantheon Macroeconomics, которые приводит газета Wall Street Journal, данные по инфляции в Великобритании за июнь показали, что компании решили воспользоваться высоким спросом потребителей после ослабления карантинных мер.

Определенное давление на европейские рынки также оказали статданные по объему промышленного производства в еврозоне, который в мае вырос на 20,5% в годовом выражении, а в месячном – снизился на 1%. При этом, аналитики ожидали, что показатель в годовом выражении вырос на 22,2%, а в месячном — сократился на 0,2%.