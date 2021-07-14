МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют в основном положительную динамику в среду в ожидании очередной порции корпоративной отчетности крупных американских банков, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются на усилении инфляционных опасений

По состоянию на 13.07 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,08%, до 34748 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,35%, до 14916,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,03%, до 4362,38 пункта.

В центре внимания инвесторов находится сезон корпоративной отчетности за минувший квартал. Так, три банка из четверки крупнейших в США — Citigroup, Bank of America и Wells Fargo — должны опубликовать свою финансовую отчетность за второй квартал до открытия рынка. Во вторник банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs начали сезон корпоративной отчетности в США с высоких результатов.

Рыночный стратег BNP Paribas Asset Management Дэниел Моррис (Daniel Morris), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, оптимистичен в отношении перспектив фондового рынка в более долгосрочной перспективе на фоне хорошей корпоративной отчетности, но при этом не исключает небольшой коррекции в ближайшее время.

Еще одним фактором, который может повлиять на рынки, — выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в конгрессе в среду и четверг. Рынки рассчитывают услышать комментарии главы регулятора по ускорению инфляции в США и планам по сворачиванию покупки активов. Во вторник рынки были разочарованы статистикой по годовой инфляции за июнь в стране, которая неожиданно ускорилась до 5,4%, что является максимумом с 2008 года.