Фьючерсы на фондовые индексы США в основном растут
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют в основном положительную динамику в среду в ожидании очередной порции корпоративной отчетности крупных американских банков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.07 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,08%, до 34748 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,35%, до 14916,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,03%, до 4362,38 пункта.
В центре внимания инвесторов находится сезон корпоративной отчетности за минувший квартал. Так, три банка из четверки крупнейших в США — Citigroup, Bank of America и Wells Fargo — должны опубликовать свою финансовую отчетность за второй квартал до открытия рынка. Во вторник банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs начали сезон корпоративной отчетности в США с высоких результатов.
Рыночный стратег BNP Paribas Asset Management Дэниел Моррис (Daniel Morris), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, оптимистичен в отношении перспектив фондового рынка в более долгосрочной перспективе на фоне хорошей корпоративной отчетности, но при этом не исключает небольшой коррекции в ближайшее время.
Еще одним фактором, который может повлиять на рынки, — выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в конгрессе в среду и четверг. Рынки рассчитывают услышать комментарии главы регулятора по ускорению инфляции в США и планам по сворачиванию покупки активов. Во вторник рынки были разочарованы статистикой по годовой инфляции за июнь в стране, которая неожиданно ускорилась до 5,4%, что является максимумом с 2008 года.
https://1prime.ru/Financial_market/20210714/834195452.html