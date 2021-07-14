Мосбиржа запускает опционы на индексный фьючерс S&P500
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Московская биржа запускает опционы на фьючерс на индекс американских акций "широкого рынка" S&P500, следует из сообщения торговой площадки.
"Двадцатого июля 2021 года на срочном рынке Мосбиржи стартуют торги опционами на индекс американских акций. Базовым активом нового опциона выступит фьючерсный контракт на инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500 ETF Trust. Это крупнейший и самый популярный в мире фонд, инвестирующий в акции из базы расчета индекса S&P500. Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) фонда – около 385 миллиардов долларов США. В корзину фонда входят акции порядка 505 крупнейших по капитализации компаний США", — говорится в сообщении.
Торги фьючерсом на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust начались на бирже 25 мая. В июле объем открытых позиций по этому контракту приблизился к 5 миллиардам рублей, а среднедневной объем торгов составил около 1 миллиарда рублей. Новый контракт откроет дополнительные торговые возможности российским участникам рынка и их клиентам на глобальных рынках, говорится в сообщении российской площадки.
К торгам будут допущены одновременно две серии опционов с ежеквартальным исполнением: в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. Первая экспирация состоится 17 сентября 2021 года.
https://1prime.ru/Financial_market/20210714/834196924.html