МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Московская биржа запускает опционы на фьючерс на индекс американских акций "широкого рынка" S&P500, следует из сообщения торговой площадки. Фьючерсы на фондовые индексы США в основном растут

"Двадцатого июля 2021 года на срочном рынке Мосбиржи стартуют торги опционами на индекс американских акций. Базовым активом нового опциона выступит фьючерсный контракт на инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500 ETF Trust. Это крупнейший и самый популярный в мире фонд, инвестирующий в акции из базы расчета индекса S&P500. Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) фонда – около 385 миллиардов долларов США. В корзину фонда входят акции порядка 505 крупнейших по капитализации компаний США", — говорится в сообщении.

Торги фьючерсом на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust начались на бирже 25 мая. В июле объем открытых позиций по этому контракту приблизился к 5 миллиардам рублей, а среднедневной объем торгов составил около 1 миллиарда рублей. Новый контракт откроет дополнительные торговые возможности российским участникам рынка и их клиентам на глобальных рынках, говорится в сообщении российской площадки.

К торгам будут допущены одновременно две серии опционов с ежеквартальным исполнением: в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. Первая экспирация состоится 17 сентября 2021 года.